Меркель рассказала о своих планах после ухода с поста канцлера

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что во время пандемии у нее нет времени думать о своем будущем после ухода с поста главы германского правительства

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что во время пандемии у нее нет времени думать о своем будущем после ухода с поста главы германского правительства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Она планирует заняться этим после окончания срока на посту канцлера.

"Работа занимает все мое время, особенно в период пандемии коронавируса, поэтому мне абсолютно некогда думать о том, что я буду делать после. Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я потом хочу заниматься. Я буду рада этому, но пока что я с удовольствием делаю свою работу", - сказала Меркель сегодня на мероприятии, посвященном 76-летию освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

Следующие парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года без участия действующего канцлера Ангелы Меркель. Она неоднократно заявляла, что не намерена больше выставлять свою кандидатуру от консервативного блока ХДС/ ХСС на пост главы правительства ФРГ и планирует по истечении срока полномочий уйти из политики.

В конце 2018 года Меркель покинула пост председателя христианских демократов, но осталась канцлером.

Она руководит кабинетом с ноября 2005 года.