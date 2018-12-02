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    Меркель после саммита G20 поужинала в ресторане с местными жителями - ВИДЕО

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения мероприятий на саммите G20 поужинала в ресторане в Буэнос-Айресе вместе с обычными горожанами.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

    Отмечается, что после окончания программы саммита канцлер с небольшой делегацией отправилась попробовать знаменитое своим качеством аргентинское мясо. В качестве места для ужина она выбрала стейк-хаус, расположенный в районе Палермо.

    Движение на прилегающих к ресторану улицах было ограничено, однако местные жители могли подойти к окнам стейк-хауса, чтобы увидеть высокопоставленных гостей. Кроме того, отмечается, что к концу вечера у дверей собралась толпа желающих сфотографировать Меркель.

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