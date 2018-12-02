Меркель после саммита G20 поужинала в ресторане с местными жителями - ВИДЕО

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения мероприятий на саммите G20 поужинала в ресторане в Буэнос-Айресе вместе с обычными горожанами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Отмечается, что после окончания программы саммита канцлер с небольшой делегацией отправилась попробовать знаменитое своим качеством аргентинское мясо. В качестве места для ужина она выбрала стейк-хаус, расположенный в районе Палермо.

Движение на прилегающих к ресторану улицах было ограничено, однако местные жители могли подойти к окнам стейк-хауса, чтобы увидеть высокопоставленных гостей. Кроме того, отмечается, что к концу вечера у дверей собралась толпа желающих сфотографировать Меркель.