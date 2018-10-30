Меркель посетит Украину

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября посетит Украину, передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время своего визита канцлер Германии намерена обсудить вопросы экономического сотрудничества с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко А.Меркель обсудит двусторонние отношения, конфликт на востоке Украины и состояние реализации минских договоренностей.

Также немецкий канцлер встретится с депутатами Верховной Рады и студентами.

Напомним, накануне Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера, а также не планирует участвовать в выборах в бундестаг и на другие политические посты.