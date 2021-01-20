О нас
Report Georgia
Аудио новости

Меркель пообещала массовую вакцинацию от COVID-19 к концу лета

Меркель пообещала массовую вакцинацию от COVID-19 к концу лета Власти Германии рассчитывают, что к концу лета вакцина против коронавируса будет доступна всем гражданам страны.
Другие страны
20 января 2021 г. 05:22
Меркель пообещала массовую вакцинацию от COVID-19 к концу лета
Ангела Меркель

Власти Германии рассчитывают, что к концу лета вакцина против коронавируса будет доступна всем гражданам страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы договорились, что со своей стороны сделаем все, чтобы к концу лета вакцина была предложена каждому гражданину, но это зависит, конечно, от того, что вакцины будут доступны (со стороны производителей), но со своей стороны мы сделаем все возможное", - заявила она по итогам совещания с главами регионов.

Вакцинация в ФРГ началась 27 декабря, на настоящий момент первую прививку получили 1,2 миллиона человек, из них почти 25 тысяч уже сделали и вторую.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Merkel Almaniyada COVID-19-dan kütləvi vaksinləmənin müddətini açıqlayıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Теракт в Сомали, убит глава района
Теракт в Сомали, убит глава района
20 января 2021 г. 04:25
В военно-морском училище в Ливии прогремел взрыв, есть погибшие
В военно-морском училище в Ливии прогремел взрыв, есть погибшие
20 января 2021 г. 03:50
В Сирии турецкий спецназ ликвидировал террористов
В Сирии турецкий спецназ ликвидировал террористов
20 января 2021 г. 01:39
Трамп выступил с прощальным обращением
Трамп выступил с прощальным обращением
20 января 2021 г. 00:43
Байден пообещал, что темные времена в США закончатся
Байден пообещал, что "темные времена" в США закончатся
19 января 2021 г. 23:48
Глава ЦРУ объявила об отставке
Глава ЦРУ объявила об отставке
19 января 2021 г. 23:31
США внесли йеменских хуситов в список террористических организаций
США внесли йеменских хуситов в список террористических организаций
19 января 2021 г. 22:28
США объявили действия Китая в отношении уйгуров геноцидом
США объявили действия Китая в отношении уйгуров "геноцидом"
19 января 2021 г. 21:51
Британия установила суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19
Британия установила суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19
19 января 2021 г. 20:56
В ЕС назвали преждевременными разговоры о признании паспортов вакцинации
В ЕС назвали преждевременными разговоры о признании паспортов вакцинации
19 января 2021 г. 20:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi