Меркель пообещала массовую вакцинацию от COVID-19 к концу лета

Власти Германии рассчитывают, что к концу лета вакцина против коронавируса будет доступна всем гражданам страны.

Власти Германии рассчитывают, что к концу лета вакцина против коронавируса будет доступна всем гражданам страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы договорились, что со своей стороны сделаем все, чтобы к концу лета вакцина была предложена каждому гражданину, но это зависит, конечно, от того, что вакцины будут доступны (со стороны производителей), но со своей стороны мы сделаем все возможное", - заявила она по итогам совещания с главами регионов.

Вакцинация в ФРГ началась 27 декабря, на настоящий момент первую прививку получили 1,2 миллиона человек, из них почти 25 тысяч уже сделали и вторую.