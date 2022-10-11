Меркель получила премию Нансена

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди вручил премию Нансена за 2022 год бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, отметив ее заслуги в приеме беженцев, в том числе сирийских, в стране в 2015 и 2016 годах.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди вручил премию Нансена за 2022 год бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, отметив ее заслуги в приеме беженцев, в том числе сирийских, в стране в 2015 и 2016 годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония награждения состоялась в понедельник вечером в Женеве.

Как заявил Гранди, в условиях массового притока беженцев из Сирии и других стран в Германию в 2015 и 2016 годах Меркель проявила "видение (перспектив), мужество и твердость" в решении этой проблемы, а также продемонстрировала наличие "моральных ориентиров". "Это был огромный вклад в работу по поддержке беженцев, которую мы выполняем, и в поддержку самих беженцев и перемещенных лиц", - сказал он. "Благодаря вам, канцлер Меркель, Германия также усилила свои программы по расселению (беженцев из других стран) и даже стала, в большей степени, чем прежде, глобальным гуманитарным лидером", - констатировал верховный комиссар ООН.

В свою очередь Меркель отметила в своем выступлении, что воспринимает премию Нансена как награду не только ей, но и всем людям, занимавшимся решением задач, с которыми пришлось столкнуться в 2015 году. "Права беженцев должны быть соблюдены, никто из них не должен быть отправлен назад в страны, где им грозит преследование", - подчеркнула она.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), во время пребывания Меркель на посту канцлера "Германия приняла более 1,2 млн беженцев и просителей убежища в 2015 и 2016 годах - в разгар конфликта в Сирии и во время смертоносного насилия в других местах". Управление подчеркнуло, что присудило Меркель премию Нансена за "лидерство, мужество и сострадание в обеспечении защиты для сотен тысяч отчаявшихся людей", а также за ее усилия в поиске "жизнеспособных долгосрочных решений" для тех, кто "ищет безопасности".

Отметим, что премия Нансена вручается с 1955 года за заслуги в области оказания помощи вынужденно перемещенным лицам и носит имя норвежского полярного исследователя, лауреата Нобелевской премии мира, бывшего верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев Фритьофа Нансена. С 1979 года лауреатам, помимо памятной медали, вручается денежная премия, которая сейчас составляет 150 тыс долларов США. Региональные победители награждаются сертификатами.