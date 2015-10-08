Меркель по-прежнему выступает против полноценного членства Турции в ЕС

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь повторила свою позицию, согласно которой она выступает против полноценного членства Турции в ЕС. Об этом глава германского правительства заявила в среду в вечернем ток-шоу на телеканале ARD ("А-эр-дэ"), информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Я всегда была против полноценного членства Турции в Европейском союзе, и я продолжаю придерживаться этого мнения", - сказала Меркель.

Однако, по ее мнению, необходимо поддерживать диалог с Турцией для решения миграционного кризиса, с которым столкнулась Европа. "Естественно мы нужны друг другу", - добавила канцлер ФРГ.