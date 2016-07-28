Меркель проведет встречу с Эрдоганом в сентябре

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, самое позднее — в начале сентября, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Встреча обязательно будет, самое позднее — на саммите G20 в Ханчжоу в начале сентября", — заявила Меркель журналистам.

Председательство в "двадцатке" перешло от Турции к Китаю 1 декабря 2015 года. Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в Ханчжоу и будет посвящен теме "Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики".