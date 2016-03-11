Меркель: Переговоры о вступлении Турции в ЕС потребуют много времени

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "Переговоры о вступлении Турции в ЕС потребуют еще очень много времени, вопрос о статусе Северного Кипра не решен".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в пятницу в интервью газете Berliner Zeitung канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Турция является страной-кандидатом (в ЕС). Процесс присоединения ведется с неопределенным результатом. Мы далеки от того, чтобы закончить существенные этапы переговоров. Вопрос о Кипре не решен, например. Все это потребует еще очень много времени", - сказала Меркель.