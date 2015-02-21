Меркель передала Папе Римскому деньги для детей-беженцев

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск дал личную аудиенцию канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая специально для этого в субботу прибыла с визитом в Ватикан.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Меркель сама попросила понтифика о встрече в преддверии саммита G7, который состоится 7-8 июня в немецком замке Эльмау. Канцлер уже в третий раз встречается с Франциском. Впервые они увиделись 19 марта 2013 года в Соборе св.Петра по случаю интронизации нового понтифика, в мае того же года состоялась вторая аудиенция.

Нынешняя встреча между Франциском и Меркель продолжалась около 40 минут и прошла в обстановке "большой сердечности", указывают ватиканские источники. Глава германского правительства передала Папе конверт с пожертвованием на нужды детей-беженцев с Ближнего Востока, в том числе из Сирии и Ирака, а также комплект компакт-дисков с записями произведений Баха.

Понтифик в ответ преподнес федеральному канцлеру памятную медаль с изображением св.Мартина, дающего свою накидку бедняку. "Мне нравится дарить это изображение руководителям государств, поскольку я считаю, что их работа - защищать бедных", - сказал понтифик. "Мы делаем то, что в наших силах", - заметила Меркель. Папа также передал канцлеру издание своего апостольского обращения "Evangelii gaudium" на немецком языке. "Так вы сможете его прочесть", - сказал он собеседнице.