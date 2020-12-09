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Меркель: Пандемия COVID-19 меняет баланс сил в мировой экономике

Меркель: Пандемия COVID-19 меняет баланс сил в мировой экономике Она подчеркнула, что Германии необходимо оценить, в какой ситуации она может оказаться в будущем
Другие страны
9 декабря 2020 г. 14:48
Меркель: Пандемия COVID-19 меняет баланс сил в мировой экономике

Пандемия коронавируса меняет экономический и общественно-политический баланс сил в мире. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Канцлер заявила, что Германию воспринимают как "признанную во всем мире свободную, открытую и демократическую страну" и кабмин ФРГ хочет сохранить этот статус Германии в будущем в том числе благодаря принимаемым бюджетным мерам.

"Эта пандемия является тем, что меняет баланс сил в мире, в первую очередь, в экономическом смысле, но возможно и в общественно-политическом", - заявила Меркель, выступая в бундестаге.

Она подчеркнула, что Германии необходимо оценить, в какой ситуации она может оказаться в будущем. Для этого она привела как пример прогнозы, которые показывают серьезный спад ВВП около 10% для ряда европейский стран. Германия, по ее словам, относится к промежуточной группе, как США, Австралия с падением 4-6% ВВП. "Но есть страны, как например, Китай, которые закончат год с ростом 1,9%, борясь с тем же самым вирусом", - продолжила канцлер.

Поэтому Меркель призвала делать все для восстановления экономики Германии до предкризисного уровня.

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Версия на азербайджанском языке Angela Merkel: "Pandemiya dünya iqtisadiyyatındakı tarazlığı pozub"
Версия на английском языке Pandemic is shifting balance of world economy, says Merkel

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