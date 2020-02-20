Меркель отменила визит из-за стрельбы в Ханау

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила из-за трагедии в Ханау запланированный сегодня визит в город Галле.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер Меркель отменила из-за убийств в Ханау визит в Галле. Ее будет там представлять госминистр (Хендрик – ред.) Хоппенштедт", - написал Ш.Зайберт в Twitter.
Он отметил, что канцлера постоянно информируют о ходе расследования случившегося в Ханау.
Напомним, что в результате стрельбы в Ханау погибли 11 человек, включая самого предполагаемого стрелка.