Меркель отменила визит из-за стрельбы в Ханау

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила из-за трагедии в Ханау запланированный сегодня визит в город Галле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель отменила из-за убийств в Ханау визит в Галле. Ее будет там представлять госминистр (Хендрик – ред.) Хоппенштедт", - написал Ш.Зайберт в Twitter.

Он отметил, что канцлера постоянно информируют о ходе расследования случившегося в Ханау.

Напомним, что в результате стрельбы в Ханау погибли 11 человек, включая самого предполагаемого стрелка.