Меркель отказалась от предложения работать в ООН

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отклонила предложение генсека ООН Антониу Гутерриша стать советником высокого уровня в структуре организации.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отклонила предложение генсека ООН Антониу Гутерриша стать советником высокого уровня в структуре организации.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство DPA.

Меркель "на эту тему провела телефонный разговор с генсеком, поблагодарила его, но сказала, что не примет его предложение", - отметили в бюро экс-канцлера.

Меркель занимала пост канцлера 16 лет.

Бывший канцлер неоднократно говорила, что не собирается занимать политических постов после отставки.

09.21

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель поработать в организации.

Об этом передает Report со ссылкой на германское агентство DPA.

По данным источников агентства, речь идет о должности в "консультативном органе высокого уровня по глобальным общественным благам". При этом, в ООН сомневаются, что Меркель согласится.

Свое предложение Гутерриш озвучил в официальном письме, направленном экс-канцлеру. Ангела Меркель пока не дала ответ.

Консультативный совет по глобальным общественным благам — это один из флагманских проектов Гутерриша. Проект был запущен для реформы ООН, и генсек организации рассчитывал, что в нем будут работать бывшие международные лидеры. Орган должен "определить глобальные общественные блага и другие области, представляющие общий интерес, где улучшения в управлении являются наиболее неотложными".