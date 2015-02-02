Меркель обсудит с лидерами США и Канады конфликт в Украине

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель посетит на следующей неделе Вашингтон и Оттаву для проведения переговоров с президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Канады Стивеном Харпером о саммите Большой семерки, который пройдет в Германии в июне.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, помимо саммита G7 в Баварии, Меркель обсудит с лидерами кризис в Украине, отношения с Россией, борьбу с Исламским государством, ситуацию в Афганистане и Иране. Также на повестке дня будут такие темы, как экономическая политика, торговля и проблемы, связанные с изменением климата.

Визит канцлера в Соединенные Штаты и Канаду запланирован на 8-10 февраля.