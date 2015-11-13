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    Меркель обсудит с коллегой из Австрии действия ЕС по мигрантам

    Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и Вернера Файмана запланированы на 19 ноября

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит в Берлине с австрийским коллегой Вернером Файманом дальнейшие действия ЕС по урегулированию миграционного кризиса.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт.

    Встреча запланирована на 19 ноября. "В центре обсуждения будут находиться актуальные темы европейской политики. Прежде всего будут обсуждаться дальнейшие европейские шаги в вопросе миграционного кризиса", - сказал Зайберт.

    По его словам, федеральное правительство ФРГ "продолжает очень пристально наблюдать за развитием кризиса". "Сейчас речь идет о том, чтобы последовательно реализовать те соглашения, которые были достигнуты на встрече лидеров партий правящей коалиции", - добавил представитель правительства ФРГ.

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