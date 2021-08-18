Меркель обсудила с Байденом ситуацию в Афганистане

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом США Джо Байденом ситуацию в Афганистане, а также вопросы эвакуации граждан.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом США Джо Байденом ситуацию в Афганистане, а также вопросы эвакуации граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду кабмин Германии.

"Канцлер и президент договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между Бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула", - говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается в сообщении, Меркель в среду также созвонилась с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и "поблагодарила его за логистическую поддержку", которая была оказана при эвакуации граждан ФРГ из Афганистана. Немецкие борты осуществляли дозаправку в Ташкенте.