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Меркель обсудила с Байденом ситуацию в Афганистане

Меркель обсудила с Байденом ситуацию в Афганистане Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом США Джо Байденом ситуацию в Афганистане, а также вопросы эвакуации граждан.
Другие страны
18 августа 2021 г. 21:25
Меркель обсудила с Байденом ситуацию в Афганистане
Джо Байден и Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом США Джо Байденом ситуацию в Афганистане, а также вопросы эвакуации граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду кабмин Германии.

"Канцлер и президент договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между Бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула", - говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается в сообщении, Меркель в среду также созвонилась с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и "поблагодарила его за логистическую поддержку", которая была оказана при эвакуации граждан ФРГ из Афганистана. Немецкие борты осуществляли дозаправку в Ташкенте.

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Версия на азербайджанском языке Merkel Baydenlə Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə edib

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