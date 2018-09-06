Меркель обсудила Идлиб с Путиным и Эрдоганом

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и, в частности, в провинции Идлиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в интервью телеканалам RTL и N-TV.

"Мы должны не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе, это будет важной задачей", - подчеркнула глава правительства ФРГ.

По ее словам, она обсудила данную проблему с Эрдоганом и Путиным.

Канцлер высказала мнение, что обстановка в сирийской провинции Идлиб неоднозначная, поскольку там есть радикальные группы, с которыми следует бороться, но, с другой стороны, следует защитить мирное население.