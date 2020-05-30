​Меркель не согласилась на очное участие в саммите G7 в Вашингтоне

Канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США и устроитель саммита Дональд Трамп.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на правительство Германии.

"Федеральный канцлер благодарна президенту Трампу за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. По состоянию на сегодня, учитывая общую ситуацию с пандемией (коронавируса), она не может согласиться на личное участие, на поездку в Вашингтон", - заявил изданию официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайбер.