Меркель не исключает создания зоны свободной торговли "от Владивостока до Лиссабона"

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не хотела бы прекращать экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на "политические расхождения".

По ее словам, разногласия между Москвой и Берлином необходимо решать при помощи политических дискуссий.

"В перспективе мы видим создание крупной зоны свободной торговли в том числе и с Россией", - отметила Меркель в ходе выступления на экономическом форуме в Штральзунде.

Как передает Report со ссылкой на Росбалт, глава немецкого правительства также заверила, что соглашения об ассоциации с ЕС, подписанные с Украиной и Молдавией, не направлены против России.

"Мы делаем шаг за шагом, чтобы приблизиться к общему экономическому пространству - как однажды сказал Владимир Путин - от Владивостока до Лиссабона", - добавила она.

При этом первоочередной задачей Меркель считает исполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта в Украине.