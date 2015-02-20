Меркель не исключает новых санкций против России

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не исключает возможности рассмотрения новых санкций в отношении России. Об этом сообщает Report со ссылкой на издание "Газета.Ru".

Она уточнила, что новые санкции против России не являются целью. Это лишь возможность в случае нарушения минских соглашений.

Канцлер также добавила, что Европейский союз «может поднять вопрос о санкциях» в случае необходимости.

16 февраля Евросоюз расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Под санкции попали 19 физических и девять юридических лиц.

Санкции подразумевают замораживание активов и запрет на выдачу виз.