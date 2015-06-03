​Меркель назвала основные опасности для мира

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии встречи глав государств и правительств Группы семи, который пройдет 7-8 июня в баварском замке Эльмау, назвала "основные опасности для мирового сообщества".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, статья с ее мнением опубликована в среду в японской газете Yomiuri.

"Кто бы мог представить, что через 25 лет после окончания "холодной войны" мировой порядок в Европе будет нарушен путем присоединения Крыма (к России - ред.). Сложно было подумать, что эпидемия вируса Эбола поставит под угрозу развитие ряда стран Африки. Также было трудно представить, какую опасность будут представлять экстремистские группировки, действующие на Ближнем Востоке, - утверждает в статье Меркель. - Все эти перечисленные вопросы требуют ответа международного сообщества. Они будут включены в повестку саммита G7".