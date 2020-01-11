Меркель назвала неправильными санкции США против "Северного потока 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит поддерживать проект “Северный поток – 2”, несмотря на санкции США, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

“Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции”, - сказала Меркель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить “Северный поток – 2”.

“Северный поток – 2” - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).