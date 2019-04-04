Меркель надеется, что в Лондоне согласуют единую позицию по Brexit к саммиту ЕС

© Michele Tantussi/Getty Images https://report.az/storage/news/8c5035e2d4967255d4f086efd0f357d8/774d790a-3d10-4936-a629-1d5693ad6405_292.jpg

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что политики Великобритании согласуют единую позицию по Brexit, которую британский премьер Тереза Мэй сможет представить на экстренном саммите ЕС в будущую среду. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом она заявила в четверг в Дублине после переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

"Мы надеемся, что интенсивная дискуссия в Лондоне может привести к будущей среде, когда мы соберемся на наш внеочередной саммит, к формулированию позиции, которую британский премьер-министр Тереза Мэй сможет представить нам и которую мы сможем обсудить", - приводит слова Меркель агентство Reuters.

"Мы, все 27 стран (которые останутся в Европейском союзе после выхода Великобритании - прим. ТАСС), сохраним единство, - добавила канцлер ФРГ. - Как мы уже сказали, мы будем всеми силами пытаться до последнего часа избежать беспорядочного выхода".

Члены британского кабинета министров провели в четверг продуктивные переговоры с представителями оппозиционной Лейбористской партии для выработки общей позиции по Brexit, сообщили ранее в канцелярии Мэй.