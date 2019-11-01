Меркель на поминальной церемонии Ганди в Индии слушала гимны сидя - ВИДЕО

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая сейчас находится в Индии с официальным визитом, прослушала исполнение национальных гимнов двух стран сидя.

Как передает Report со ссылкой на газету "Взгляд", Меркель прибыла в Нью-Дели, где ее встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. В программе визита одним из первых мероприятий была поминальная церемония Махатмы Ганди. Когда звучали национальные гимны Индии и ФРГ, канцлер, вопреки протоколу, сидела на стуле.

"Данное обстоятельство не было форс-мажором, поскольку германская сторона заблаговременно обратилась к нам с просьбой провести церемонию именно таким образом. К сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем", - рассказал РИА Новости представитель индийского МИД на условиях анонимности.

В июле Меркель впервые не вставала во время исполнения гимна Германии. В сентябре Меркель во время встречи в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Кэцян также слушала государственный гимн ФРГ сидя.