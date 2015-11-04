​Меркель: На Балканах может начаться война

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Если страны Евросоюза закроют свои внутренние границы для мигрантов, на Балканах может начаться война.

Как передает Report со ссылкой на Die Zeit, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на конференции в Дармштадте.

«Я не хочу, чтобы это привело к военным столкновениям», - сказала Меркель.

По ее словам, Германия как крупнейшая страна в Евросоюзе должна найти решение проблемы, которое сможет привести к укреплению отношений. «Я уверена, что мы сможем этого добиться», - отметила немецкий канцлер.