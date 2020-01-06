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Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак поддержать коалицию против ИГ

​Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак поддержать коалицию против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после решения парламента Ирака о выводе иностранных войск призвали Багдад продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении лидеров.

"Мы также подтверждаем нашу приверженность продолжению борьбы с ИГ. Этому по-прежнему придается высокий приоритет. Сохранение коалиции в этом отношении имеет большое значение. Мы призываем иракские государственные органы продолжать оказывать необходимую поддержку коалиции", - говорится в распространённом кабмином ФРГ документе.

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