Меркель: лидеры ЕС поддержали создание безопасных зон в Сирии

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры стран Евросоюза выступили за создание зон безопасности для сирийского мирного населения, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Report со ссылкой на "Газета.Ru".

«Мы выступаем за то, чтобы путем переговоров были определены зоны, в которых население сможет рассчитывать на то, чтобы быть в безопасности», — сказала она по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Меркель также отметила необходимость сделать все, чтобы избежать эскалации после теракта в Анкаре.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров назвал создание бесполетной зоны в Сирии инициативой Турции, а не Меркель.