Меркель контактирует с главой МИД и вице-канцлером ФРГ по ситуации в Турции

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель находится в постоянном контакте с главой МИД, вице-канцлером и главой своего ведомства в связи с ситуацией в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Необходимо уважать демократический порядок в Турции. Все должно быть сделано для того, чтобы защитить жизни людей", - говорится в микроблоге Зайберта в Twitter.

Официальный представитель Кабмина добавил, что канцлер Ангела Меркель "находится в постоянном контакте" с главой МИД Франком-Вальтером Штайнмайером, вице-канцлером Зигмаром Габриэлем и министром ведомства канцлера Петером Альтмайером в связи с ситуацией в Турции.

Речь идет о "поддержке избранного правительства в Турции", добавил Зайберт.