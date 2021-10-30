О нас
Report Georgia
Аудио новости

Меркель: К середине 2022 года 70% населения мира должны быть вакцинированы

Меркель: К середине 2022 года 70% населения мира должны быть вакцинированы Лидеры стран "двадцатки" на проходящем в итальянской столице саммите поддержали цель вакцинации от коронавируса 70% мирового населения к середине 2022 года.
Другие страны
30 октября 2021 г. 23:15
Меркель: К середине 2022 года 70% населения мира должны быть вакцинированы
Ангела Меркель

Лидеры стран "двадцатки" на проходящем в итальянской столице саммите поддержали цель вакцинации от коронавируса 70% мирового населения к середине 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эту информацию подтвердила Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера ФРГ.

"G20 даст четко понять, что поддерживает вакцинацию 40% населения к концу этого года и 70% - к середине следующего", - приводит слова Меркель пресс-служба кабмина Германии.

По словам Меркель, Германия поддержит механизм COVAX, выделит в этом году 100 млн доз вакцин и 75 млн - в 2022 году.

COVAX является международным механизмом распределения вакцин, запущенным Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Эта программа призвана содействовать предоставлению странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
27 октября 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi