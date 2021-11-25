Меркель и Зеленский обсудили безопасность на востоке Украины

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский договорились в ходе телефонных переговоров продолжать работу в нормандском формате по реализации минских договоренностей.

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский договорились в ходе телефонных переговоров продолжать работу в нормандском формате по реализации минских договоренностей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила пресс-служба правительства Германии.

"Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Канцлер Меркель подчеркнула, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и подчеркнула, что их подрыв не останется без последствий. Канцлер и президент договорились продвигать усилия в нормандском формате по реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.

Лидеры также "обменялись мнениями о ситуации на границах между Беларусью и Евросоюзом, а также Беларусью и Украиной", указали в пресс-службе.