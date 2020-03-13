​Меркель и Сарадж обсудили ситуацию в Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с председателем признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом аль-Сараджем.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Согласно информации, лидеры обсудили текущую военно-политическую ситуацию, сложившуюся на фоне ливийского конфликта.

Как сообщается, канцлер ФРГ подчеркнула необходимость скорейшего подписания противоборствующими сторонами соглашения о перемирии под эгидой ООН.

Меркель также призвала к продвижению политического процесса в Ливии в соответствии с решениями Берлинской конференции по ливийскому урегулированию.