Меркель и руководство ЕС прибыли на границу Турции и Сирии

Баку. 23 Апреля. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель Совета ЕС Дональд Туск и заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс прибыли в турецкий город Газиантеп на границе с Сирией.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, в ходе поездки в Турцию делегация встретится с премьер-министром страны Ахметом Давутоглу, чтобы обсудить вопросы реализации миграционного соглашения Турции и ЕС.

Ожидается, что руководство ЕС и канцлер ФРГ также посетят лагерь для сирийских беженцев.

В связи с визитом делегации в приграничном Газиантепе усилены меры безопасности в связи с участившимися обстрелами с территории соседней Сирии.