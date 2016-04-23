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    Меркель и руководство ЕС прибыли на границу Турции и Сирии

    Руководство ЕС и канцлер ФРГ также посетят лагерь для сирийских беженцев

    Баку. 23 Апреля. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель Совета ЕС Дональд Туск и заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс прибыли в турецкий город Газиантеп на границе с Сирией.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, в ходе поездки в Турцию делегация встретится с премьер-министром страны Ахметом Давутоглу, чтобы обсудить вопросы реализации миграционного соглашения Турции и ЕС.

    Ожидается, что руководство ЕС и канцлер ФРГ также посетят лагерь для сирийских беженцев.
    В связи с визитом делегации в приграничном Газиантепе усилены меры безопасности в связи с участившимися обстрелами с территории соседней Сирии.

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