О нас
Report Georgia
Аудио новости

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Меркель и Путин провели телефонные переговоры Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили газопровод "Северный поток - 2".
Другие страны
21 июля 2021 г. 22:39
Меркель и Путин провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили газопровод "Северный поток - 2".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила журналистам представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток - 2", - заявила Деммер.

Представитель правительства Германии отметила, что в ходе переговоров "обсуждались также двусторонние вопросы".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
17 июля 2021 г. 13:24
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
19 июля 2021 г. 03:31
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
В Баку употребивший пати подросток впал в кому на улице
В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице
16 июля 2021 г. 12:39
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28
Эксперт: Азербайджанские беженцы из Армении должны вернуться на места своего проживания
Эксперт: Азербайджанские беженцы из Армении должны вернуться на места своего проживания
15 июля 2021 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi