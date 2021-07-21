Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили газопровод "Северный поток - 2".

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили газопровод "Северный поток - 2".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила журналистам представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток - 2", - заявила Деммер.

Представитель правительства Германии отметила, что в ходе переговоров "обсуждались также двусторонние вопросы".