Меркель и Олланд обсудили с Афинами греческий долг

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Лидеры Германии и Франции обсудили по телефону с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом варианты предотвращения дефолта страны, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

По сообщению Афин, разговор лидеров трех стран прошел в доброжелательной атмосфере. Было решено, что канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и премьер Греции Алексис Ципрас продолжат обсуждение проблемы долга Афин в среду в Брюсселе.

О других деталях телефонного разговора ничего не сообщается.

В пятницу Алексис Ципрас, выступая в парламенте, назвал "удушением страны" условия международных кредиторов касательно порядка выплаты греческого долга и предоставления Афинам дальнейшей финансовой помощи.

Тогда Афины впервые не перечислили 300 млн долларов по займу МВФ. Пока решено, что все четыре июньских выплаты будут произведены в один прием в конце месяца. Но, если до этого времени не удастся согласовать условия помощи, Греции грозит дефолт.