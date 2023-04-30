Меркель: холодная война не окончена

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что холодная война не окончена.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что холодная война не окончена.

Об этом Report передает со ссылкой на газету Zeit.

На фоне этого она назвала ошибкой то, что не предприняла больше усилий для того, чтобы расходы ФРГ на оборону достигли 2% ВВП.

"Самое позднее в 2005 или 2006 году мы должны были сказать: холодная война не окончена, мы возвращаемся к политике холодной войны", - отметила она. Говоря о достижении целевого показателя в 2%, бывшая глава правительства Германии раскритиковала своих тогдашних партнеров по коалиции.

"Нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня делает все так, что я как гражданин очень довольна им", - подчеркнула Меркель. "Но тогда все было по-другому", - признала она.

В то же время экс-канцлер ФРГ выразила сожаление в связи с тем, что вопросам климата и сохранения видов не уделялось много внимания во время ее пребывания на посту канцлера. Это, по словам Меркель, произошло из-за масштабных кризисов, произошедших в тот период. Кроме того, она выразила обеспокоенность относительно того, что защита климата по-прежнему будет "отходить на второй план" из-за нынешней ситуации в Украине.