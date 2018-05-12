Меркель: Германия заинтересована в безопасности Израиля

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Германия заинтересована в безопасности Израиля и внимательно следит за развитием ситуации в отношениях между этим государством и Ираном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы следим за развитием событий на Ближнем Востоке и отношений между Израилем и Ираном, исходя из того, что безопасность Израиля является частью государственной политики Германии", - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что выход США из соглашения по ядерной программе Ирана "значительно осложняет ситуацию во всем регионе".