Меркель: Германия успешно преодолеет миграционный кризис

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждена, что Германия успешно преодолеет миграционный кризис, и считает, что в случае принятия правильных мер приток беженцев в будущем представляет собой шанс.

Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в ее новогоднем обращении, записанном для немецкого телевидения. Текст распространила в четверг пресс-служба правительства. "Многие проблемы, такие как эпидемия болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Африке, в настоящее время ушли на задний план, - отметила Меркель. - Другие, которые нас уже волновали в 2014 году, не потеряли своей актуальности и в этом году. К ним относятся война в Сирии и зверские убийства террористической группировки "ИГИЛ".

"Год назад в канун Нового Года я говорила: следствием этих войн и кризисов является увеличение числа беженцев по всему миру, чего не наблюдалось со времени Второй мировой войны", - напомнила канцлер. "Вне всякого сомнения, приток такого количества людей потребует от нас еще многого. Это будет стоить много времени, сил и денег - особенно учитывая важную задачу по интеграции тех, кто останется здесь на долгосрочную перспективу", - подчеркнула она. "Наши ценности, традиции, наше понимание права, наш язык, наши законы, правила - они объединяют наше общество и являются главным условием доброго и основанного на взаимном уважении сосуществования всех людей в стране. Это касается каждого человека, который хочет здесь жить", - указала Меркель.