​Меркель: Германия и Италия сделают все, чтобы Великобритания осталась в ЕС

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Германия и Италия готовы сделать все, чтобы Великобритания осталась членом Европейского союза.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

"Мы были едины во мнении, что должны сделать все, что можем, чтобы Великобритания осталась членом ЕС", - сказала глава германского правительства.

Меркель также отметила, что разговор с Ренци прошел в "хорошем европейском духе".

"Мы нуждаемся в Европе", - подчеркнула она. Со своей стороны, итальянский премьер подчеркнул, что Берлин и Рим готовы вместе защищать проект "Европа".