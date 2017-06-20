Меркель: G20 будет сложно согласовать коммюнике из-за позиции США

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Большая двадцатка" сталкивается с трудностями при согласовании коммюнике предстоящего в июле саммита. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на экономическом форуме в Берлине.

"Мы будем стремиться к максимально возможному взаимопониманию, хотя это будет непросто из-за подходов США", - сказала она, пояснив, что имеет в виду разногласия по вопросам свободы торговли.

По словам Меркель, германское правительство заинтересовано в возобновлении переговоров о трансатлантическом торгово-инвестиционном сотрудничестве с США.

"Я буду выступать за то, чтобы этот проект трансатлантического экономического партнерства не был заморожен, чтобы мы шли по этому пути дальше", - сказала она.

При этом глава кабмина напомнила, что на долю США и Германии приходится около 30% мировой торговли.