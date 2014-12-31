Меркель: ЕС стремится к достижению безопасности в Европе вместе с РФ

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Европейского Союза стремятся к достижению безопасности в Европе вместе с Россией.

"Без сомнения, мы (ЕС) хотим безопасности в Европе вместе с Россией, а не защищаться от нее", — цитирует агентство Франс Пресс слова Меркель, сказанные ею во время новогоднего обращения.

При этом канцлер ФРГ, говоря о присоединении Крыма к России, сказала, что "без всяких сомнений, Европа не может и не станет принимать право сильного (России — прим.), кто нарушает международное право". Меркель также добавила, что в ответ на присоединение Крыма "Европа решила не быть разделенной, и сильнее, чем когда-либо, действовать как единое целое для защиты своего мирного порядка и ценностей", отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.