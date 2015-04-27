Меркель: ЕС обсудит санкции против России в июле

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Вопрос о снятии или продлении санкций против России будет обсуждаться странами Евросюза в июле, заявили на брифинге в Варшаве канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Ева Копач.

"Мы обсудим данные ограничения в июле и примем решение о продлении либо снятии санкций", - сказала Меркель.

Ева Копач считает, что санкции против Москвы, введенные в связи с аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины, пока должны сохраниться, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Выполнение минских соглашений определит, будут они расширяться или останутся на прежнем уровне", - указала Копач.

По ее словам, дальнейшие решения будут приниматься после тщательного анализа происходящего в Украине.