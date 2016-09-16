Меркель: ЕС находится в критической ситуации

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз находится в критическом положении и должен на практике показать свою способность меняться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на неформальный саммит ЕС в Братиславе.

"Мы в критической ситуации. Нужно действиями показать, что мы можем стать лучше в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, сотрудничества в сфере обороны, экономического роста и рынка труда", - заявила она.