​Меркель: Друзья не шпионят друг за другом

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Берлин проводит консультации с Вашингтоном на тему шпионского скандала со слежкой АНБ", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник на прошедшем в Берлине брифинге с чешским премьером Богуславом Соботкой, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я считаю важным вопрос о том, что друзья не шпионят друг за другом. Ответ заключается в том, что этого не должно быть. Мы находимся в распоряжении соответствующих парламентских органов, ведомство канцлера готово предоставить им надлежащую информацию. Это уже началось. Также мы находимся в процессе консультаций с США", - заявила канцлер.

По словам Меркель, федеральное правительство продолжит работу по поддержанию работоспособности Федеральной разведывательной службы БНД, однако работа разведки "в таких областях, как борьба с международным терроризмом, связана с кооперацией с другими разведками, в том числе с АНБ".