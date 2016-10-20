Меркель: "дорожная карта" для Донбасса должна быть готова в течение месяца

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Страны-участницы "нормандской четверки" в течение месяца подготовят дорожную карту для Донбасса.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" и переговоров по Сирии с участием президента РФ Владимира Путина и президента Франции Франсуа Олланда.

"Мы договорились, что работа над дорожной картой будет продолжена в течение месяца на уровне МИД и будет более интенсивной", - отметила канцлер.

Она также подтвердила договоренность о создании четырех новых зон разведения сил в Донбассе.

"Первые шаги при создании трех зон разведения уже были сделаны, еще предстоит много работы. Еще четыре такие зоны должны быть созданы", - сказала Меркель.