Меркель: дипломатические усилия Запада пока не принесли мир в Сирию

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Дипломатические усилия Запада пока не принесли мир в Сирию. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Европарламенте, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы увидели, что наши дипломатические и политические усилия, а также усилия наших трансатлантических партнеров пока не принесли мира в Сирию", - сказала она.

Меркель также подчеркнула необходимость запуска политического процесса по урегулированию в САР с привлечением региональных и значимых международных игроков.