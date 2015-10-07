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    Меркель: дипломатические усилия Запада пока не принесли мир в Сирию

    Канцлер ФРГ подчеркнула необходимость запуска политического процесса

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Дипломатические усилия Запада пока не принесли мир в Сирию. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Европарламенте, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "Мы увидели, что наши дипломатические и политические усилия, а также усилия наших трансатлантических партнеров пока не принесли мира в Сирию", - сказала она.

    Меркель также подчеркнула необходимость запуска политического процесса по урегулированию в САР с привлечением региональных и значимых международных игроков. 

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