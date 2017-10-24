Меркель будет исполнять обязанности канцлера до формирования кабмина

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально обратился к канцлеру Ангеле Меркель с просьбой продолжать исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета министров, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Сегодня, 24 октября, в Берлине пройдет первое заседание Бундестага нового созыва. После учреждения нового состава парламента действие полномочий правительства и канцлера прекращается. Вечером министрам официально вручат "увольнительные грамоты", что в основном является формальностью.

Согласно конституции ФРГ, после истечения срока полномочий канцлер "по просьбе президента обязан" исполнять свои обязанности до назначения преемника. При этом полномочия такого кабмина не ограничены.

24 сентября в Германии состоялись выборы, по итогам которых большинство мест в Бундестаге 19-го созыва осталось за Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель – 200 из 709 мест, или 26,8%. Второй по численности фракцией в парламенте стала Социал-демократическая партия (СДПГ) с 20,5% голосов (153 места). Тройку замыкает партия "Альтернатива для Германии" (12,6% голосов, 94 места).