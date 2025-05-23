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Меркель: Борьба с нелегальной миграцией может погубить Европу

Меркель: Борьба с нелегальной миграцией может погубить Европу Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила опасения, что Европе может грозить разруха из-за борьбы с нелегальной миграцией.
Другие страны
23 мая 2025 г. 00:22
Меркель: Борьба с нелегальной миграцией может погубить Европу

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила опасения, что Европе может грозить разруха из-за борьбы с нелегальной миграцией.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

Выступая против ужесточения пограничного контроля, введенного нынешним правительством ФРГ, она подчеркнула необходимость общеевропейского подхода к решению миграционной проблемы.

"Не думаю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе", - заявила она.

По словам Меркель, односторонние шаги отдельных стран могут стоить Европе свободы передвижения. В связи с этим она призвала сообща искать пути по борьбе с нелегальной миграцией. "Иначе нам, возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа", - предостерегла экс-канцлер.

Отметим, что после смены правительства во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, представляющим блок ХДС/ХСС, Германия усилила контроль на сухопутных границах с Австрией и Польшей. В граничащие регионы направили дополнительно 3 тыс. полицейских.

7 мая вступили в силу новые правила, согласно которым мигрантов, уже подавших заявление на убежище в другом государстве ЕС, отказываются впускать на территорию Германии. Однако беременные женщины, дети и другие уязвимые категории населения освобождены от этих ограничений.

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