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    ​Меркель: Афганцев, прибывающих в Германию по экономическим причинам, будут депортировать

    Глава правительства отметила, что у афганцев мало шансов остаться в Федеративной Республике

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Афганские беженцы, которые прибывают в ФРГ по экономическим причинам, будут депортированы на родину.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

    Глава правительства отметила, что у афганцев мало шансов остаться в Федеративной Республике. "Мы не должны вселять в них ложную надежду", - сказала она.

    Меркель указала на то, что Германия готова выполнить свои гуманитарные обязательства в отношении тех жителей Афганистана, которые работали на родине на бундесвер и могут там подвергаться опасности. "Но когда беженцы приезжают в надежде на лучшую жизнь - а я знаю, это большая надежда для многих - основания получить статус беженца или вид на жительство здесь нет", - подчеркнула она, добавив, что в таком случае людей будут отправлять обратно.

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