Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага

Здание мэрии Тель-Авива была подсвечена в среду вечером в цвета флага Ливана в знак солидарности с жителями соседнего государства после разрушительных взрывов в порту Бейрута.

Здание мэрии Тель-Авива была подсвечена в среду вечером в цвета флага Ливана в знак солидарности с жителями соседнего государства после разрушительных взрывов в порту Бейрута.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильский телеканал i24.

"Этим вечером мы подсвечиваем здание мэрии (Тель-Авива) в цвета ливанского флага. Человечность выше конфликта, и наши сердца в этот момент с народом Ливана после ужасной катастрофы, которая постигла его", - написал Twitter мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.