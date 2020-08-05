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Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага

Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага Здание мэрии Тель-Авива была подсвечена в среду вечером в цвета флага Ливана в знак солидарности с жителями соседнего государства после разрушительных взрывов в порту Бейрута.
Другие страны
5 августа 2020 г. 22:45
Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага

Здание мэрии Тель-Авива была подсвечена в среду вечером в цвета флага Ливана в знак солидарности с жителями соседнего государства после разрушительных взрывов в порту Бейрута.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильский телеканал i24.

"Этим вечером мы подсвечиваем здание мэрии (Тель-Авива) в цвета ливанского флага. Человечность выше конфликта, и наши сердца в этот момент с народом Ливана после ужасной катастрофы, которая постигла его", - написал Twitter мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

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