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Мэрию французского Кале эвакуировали после получения сообщения с угрозой

Мэрию французского Кале эвакуировали после получения сообщения с угрозой Мэрия французского города Кале, расположенного на берегу пролива Ла-Манш на севере страны, была эвакуирована после получения сообщения с угрозой.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 14:14
Мэрию французского Кале эвакуировали после получения сообщения с угрозой

Мэрия французского города Кале, расположенного на берегу пролива Ла-Манш на севере страны, была эвакуирована после получения сообщения с угрозой.

Как передает Report, об этом сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на заявление администрации города.

Накануне французские СМИ сообщали, что мэрии по меньшей мере шести городов страны были эвакуированы после сообщений о минировании.

"Мэрия Кале (департамент Па-де-Кале) была эвакуирована и временно закрыта утром в среду, 27 декабря, после получения "угрожающего сообщения", - передает телеканал.

О характере полученной угрозы при этом не сообщается.

Из-за закрытия мэрии жители города временно не смогут обращаться в администрацию, поскольку все приемы были отменены. Здание откроется после проведения правоохранителями необходимых проверок.

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Версия на английском языке City hall of French Calais evacuated after receiving threatening message

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