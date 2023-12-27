Мэрию французского Кале эвакуировали после получения сообщения с угрозой

Мэрия французского города Кале, расположенного на берегу пролива Ла-Манш на севере страны, была эвакуирована после получения сообщения с угрозой.

Мэрия французского города Кале, расположенного на берегу пролива Ла-Манш на севере страны, была эвакуирована после получения сообщения с угрозой.

Как передает Report, об этом сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на заявление администрации города.

Накануне французские СМИ сообщали, что мэрии по меньшей мере шести городов страны были эвакуированы после сообщений о минировании.

"Мэрия Кале (департамент Па-де-Кале) была эвакуирована и временно закрыта утром в среду, 27 декабря, после получения "угрожающего сообщения", - передает телеканал.

О характере полученной угрозы при этом не сообщается.

Из-за закрытия мэрии жители города временно не смогут обращаться в администрацию, поскольку все приемы были отменены. Здание откроется после проведения правоохранителями необходимых проверок.