Мэрия Праги: Чехи, забросавшие яйцами президента страны, не нарушили закон

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Муниципальные власти Праги не признали административным правонарушением действия митингующих, которые осенью прошлого года забросали яйцами президента Чехии Милоша Земана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. В связи с вынесенным вердиктом расследование данного дела прекращено.

"Признаков нарушения общественного порядка не обнаружено. Расследование завершено. Административные санкции к гражданам, выражавшим несогласие (с президентом), применены не будут", - сообщил журналистам представитель столичной мэрии Ондрей Йиха. Он напомнил, что ранее чешская полиция также не усмотрела никакой криминальной составляющей в действиях митингующих.

Инцидент произошел 17 ноября прошлого года на пражской улице Альбертов во время митинга, приуроченного к открытию памятной доски в связи с 25-летием "бархатной" революции в Чехословакии. В этой церемонии, помимо президента Чехии, принимали участие и его коллеги из Словакии, Германии, Польши и Венгрии.